In den vergangenen Tagen hat Hanna Schlönvoigt (23) Urlaub in Österreich gemacht. Mit ihrem Ehemann Jörn (33) und ihrer kleinen Tochter Delia (2) genoss sie ihre Freizeit im verschneiten Wintersport-Ort Ischgl. Dabei entstanden auch einige Fotos, die die Influencerin ihrer Community natürlich nicht vorenthalten wollte. Für den aktuellen Schnappschuss erntet das spärlich bekleidete Model auf seinem Social-Media-Profil jedoch auch negatives Feedback.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Hanna am Sonntag ein sexy Bild, auf dem sie in einem knappen Bikini auf dem Balkon ihres Hotelzimmers posiert. Wegen der verschneiten Landschaft im Hintergrund fragten sich einige Follower, ob es für dieses Outfit nicht zu kalt sei. Besonders ins Auge stach vielen jedoch Hannas Bikini-Höschen. "Ich frag mich bei jedem Bikini-Bild, warum der Schlüppi immer so sitzen muss", kommentierte ein User. Ein anderer meinte: "Zieh den Schlüppi nicht immer so hoch!"

Dennoch schafft Hanna es auch, andere Fans mit ihrer nackten Haut und der winterlichen Kulisse zu begeistern. "Was für ein tolles Bild", betonte beispielsweise eine Followerin.

Nitzsche, Christian Jörn und Hanna Schlönvoigt bei dem New Faces Award 2019

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Hanna Schlönvoigt bei Guido Maria Kretschmers Show auf der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Schlönvoigt in Ischgl 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de