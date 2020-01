Bewegende Worte von Raúl Richter (32)! Der ehemalige GZSZ-Darsteller gehört zum diesjährigen Cast des Dschungelcamps. Schon in wenigen Tagen werden die Zuschauer den Schauspieler im australischen Busch zu sehen bekommen. Etwa 800 Kilometer entfernt vom Camp wüten aktuell immense Buschbrände, die bereits mehrere Millionen Hektar Land verwüstet haben. Die Tatsache, dass Raúl im selben Land ein TV-Projekt drehen wird, in dem gerade eine derartige Naturkatastrophe ihr Unwesen treibt, bereitet ihm mächtig Bauchschmerzen.

Via Instagram richtete der 32-Jährige nun nachdenkliche Worte an seine Follower: "Aus gegebenem Anlass ist es tatsächlich paradox, dass wir für eine Unterhaltungsshow in ein Land fliegen, in dem gerade Menschen um ihr Leben kämpfen und viele Tiere diesen Kampf bereits verloren haben." Aus diesem Grund wolle Raúl seine Reichweite für einen guten Zweck nutzen – und appellierte anschließend an seine Fans, Spenden für die Helfer in Australien zu tätigen. Auch er selbst will sich großzügig zeigen: "Natürlich spende ich einen Teil meiner Gage."

Wie aus Raúls Insta-Story hervorgeht, habe er bereits einiges an Hate dafür einstecken müssen, dass er trotz der Brände ins Camp zieht. "Wir haben alle Verträge unterschrieben und sind verpflichtet, diese einzuhalten", wandte er sich an seine Kritiker. "Statt feindliche Kommentare zu schreiben, sollte man sich lieber überlegen, welchen Teil man selbst beitragen kann!"

Promiflash Raúl Richter vor seinem Abflug ins Dschungelcamp

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Instagram / raulrichter Raúl Richter im Spanien-Urlaub 2019

