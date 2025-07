"Schwächling": Tessa Bergmeier schießt gegen Raúl Richter

Tessa Bergmeier (35) hat in ihrer Instagram-Story mit deutlichen Worten gegen Raúl Richter (38) ausgeteilt. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bezeichnete ihn als "Schwächling mit großer Klappe" und warf ihm mangelnden Respekt und ein veraltetes Weltbild vor. Anlass für die Wut der Influencerin war eine Szene aus der neuen TV-Show "Villa der Versuchung" auf Sat.1, in der der Schauspieler einen Mitstreiter, den ehemaligen Politiker Ronald Schill (66), beleidigte. Ronald entschied sich für die frühzeitige Lieferung seines Gepäcks, was der Gruppe 3000 Euro vom Gemeinschaftsbudget kostete. Dies kommentierte Raúl wenig charmant mit: "Was für eine Pu**y. Das ist echt bodenlos."

Die harschen Worte des Schauspielers brachten Tessa dazu, insbesondere den respektlosen Ton und die Wortwahl von Raúl zu kritisieren. "Er sagt 'Was für ne Pu**y' in 2025? Mit seinem Boomer Mindset. Erneut ist er einfach nur peinlich", schrieb sie. Besonders störte sie der abwertende Gebrauch des Begriffs: "Eine Pu**y bringt Leben auf die Welt - was bringt Raúl? Gar nichts, außer sich künstlich aufzuregen in so ner Trash-Villa."

Neben ihren teils provokanten Aussagen ist Tessa auch für ihr Engagement im Tierschutz und ihre vegane Lebensweise bekannt. Die Mutter zweier Kinder, die ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag gibt, scheut nicht davor zurück, öffentlich ihren Standpunkt zu vertreten – ob es nun um Tierrechte, gesellschaftliche Themen oder die Kritik an prominenten Kollegen geht. Raúl hingegen, der durch Serien wie "Notruf Hafenkante" bekannt wurde, hat sich bisher nicht zu Tessas Anschuldigungen geäußert.

Raúl Richter und Tessa Bergmeier

Raúl Richter bei der "Goldene Bild der Frau"-Preisverleihung

Tessa Bergmeier, Model

