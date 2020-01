Am Mittwoch geht die erfolgreiche und sehr beliebte RTL-Kuppelshow Der Bachelor bereits in die zehnte Runde. Diesjähriger Rosenverteiler ist der amtierende Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss. Kein anderer TV-Junggeselle hat im Vorfeld für so viele Schlagzeilen wie der Münchner Malermeister gesorgt. Sebastian hat nämlich eine dunkle Vergangenheit vorzuweisen, die von Gewalt und Gefängnis geprägt war. Nun macht er ein weiteres, sehr erschütterndes Geständnis.

Vorab kann die erste Folge schon bei dem zugehörigen Streaming-Dienst TVNOW angeschaut werden. Am Anfang der Episode verrät Sebastian etwas über seine kriminelle Vorgeschichte und gibt dabei ein trauriges Detail aus dem familiären Background preis: "Mein Bruder ist vor sechs Jahren an einer Überdosis Fentanyl gestorben." Dabei handelt es sich um ein Schmerzmittel, das beim Einnehmen zu großer Mengen zu Atemstillstand führen kann. Laut Basti haben er und sein Bruder sich sehr gut verstanden. "Wir haben uns auch sehr ähnlich gesehen", erklärt der Bachelor weiter. Er habe außerdem versucht, seinen Bruder für Sport zu begeistern, um ihn damit aus dem Drogensumpf zu retten – doch das habe nicht funktioniert.

Sebastian möchte bei dem Format die Liebe seines Lebens finden, mit der er möglicherweise auch eine Familie gründen könnte. Er selbst habe das Konzept einer funktionierenden, richtigen Familie bis jetzt noch nicht erleben können. Ob sich unter den 22 Teilnehmerinnen die Richtige für den 29-Jährigen befindet, lässt sich in den nächsten Wochen immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL oder online bei TVNOW verfolgen.

