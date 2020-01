Diese Promis fielen bei den Golden Globes sofort ins Auge! Am vergangenen Sonntag fand die Preisverleihung bereits zum 77. Mal statt, sie zählt zu den wohl wichtigsten der Filmbranche. Klar, dass deshalb die größten Schauspieltalente Hollywoods zusammenkamen – und vor den Fotografen auf dem roten Teppich posierten. Doch wer konnte dabei am meisten überzeugen? Promiflash fasst die aufregendsten Outfits der Stars zusammen!

In diesem Jahr konnte Kirsten Dunst (37) mit einem eleganten Look überzeugen: Die Blondine erschien bei dem Event in einem rosafarbenen Spitzenkleid und setzte auf ein auffälliges Make-up mit rotem Kussmund. Auch ihre Kollegin Sandra Bullock (55) bewies guten Geschmack und erschien in einer senfgelben Robe mit langer Schleppe! Eine setzte ganz auf das Motto Punkte: Zoë Kravitz (31) kombinierte ein schulterfreies Pünktchen-Shirt mit einem weißen Rock mit gleichem Muster.

Etwas daneben griff dagegen Gwyneth Paltrow (47). Die Schauspielerin präsentierte sich in einem transparenten, braunen Rüschenkleid, das nicht nur ihren Bauch und ihr Dekolleté, sondern auch ihre Beine durchblitzen ließ! Auch Jennifer Lopez (50) meinte es etwas zu gut mit ihrem Look: Die Sängerin trug ein Kleid mit einer goldenen Corsage und XXL-Schleife, die an eine Geschenkverpackung erinnerte.

Getty Images Kirsten Dunst bei den Golden Globes 2020

Getty Images Sandra Bullock bei den Golden Globes

Getty Images Zoë Kravitz bei den Golden Globes 2020

Getty Images Gwyneth Paltrow bei den Golden Globes 2020

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globes 2020

Getty Images Dakota Fanning bei den Golden Globes 2020

Getty Images Helen Mirren bei den Golden Globes

Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Aniston bei den Golden Globes 2020

Getty Images Kerry Washington bei den Golden Globes 2020

Getty Images Renée Zellweger bei den Golden Globes 2020



