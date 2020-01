Die große Promi-Wanderung nach Australien ist aktuell wieder in vollem Gange, denn schon am Freitag startet die neue Staffel des beliebten Trash-Formats Dschungelcamp. So traf Promiflash schon Teilnehmer wie Prince Damien (29), Marco Cerullo (31) und Claudia Norberg kurz vor deren Abreise am Flughafen in Frankfurt. Am Montagmorgen kam auch Dschungel-Girl Elena Miras (27) mit ihrem Liebsten Mike Heiter zum Boarding.

Die ehemalige Love Island-Gewinnerin ist schon ziemlich nervös, wie sie im Gespräch mit Promiflash verriet. Immerhin wird die dunkelhaarige Beauty gut drei Wochen von ihrer Tochter Aylen getrennt sein. Dabei macht sich Elena weniger Sorgen um das Wohlbefinden ihres Kindes, da sie es bei Oma Miras in besten Händen weiß. Stattdessen bereitet der jungen Mutter das Vermissen Bedenken. Begleitet wird die Schweizerin mit spanischen Wurzeln von ihrem Freund Mike. Dieser ist ebenfalls aufgeregt, weil er seiner Partnerin im Dschungel nicht helfen kann und das ganze Geschehen vor dem Bildschirm verfolgen muss.

In ihren Instagram-Storys ließ Elena vor wenigen Tagen bereits die Befürchtung verlauten, von den Zuschauern in viele Dschungel-Prüfungen gewählt zu werden. Sie würde dann aber versuchen, die Aufgaben so gut wie möglich umzusetzen.

Promiflash Elena Miras und Mike Heiter am Flughafen Frankfurt, 2020

Promiflash Elena Miras, TV-Star

