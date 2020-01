Marco Cerullo (31) muss im Urwald auf eines seiner wichtigsten Pflegeprodukte verzichten! Am 10. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde – auch der ehemalige Bachelor in Paradise-Finalist stellt sich den Herausforderungen im australischen Regenwald. Am Frankfurter Flughafen posierte der Hottie ein letztes Mal vor seinem Abflug vor der Promiflash-Linse. Trotz Freundin Christina (31) im Schlepptau, ging dem Ex-Kuppelshow-Kandidat schon ordentlich die Düse!

Mit einem charmanten Lächeln im Gesicht kaschierte das Paar die Nervosität vor dem anstehenden Abenteuer. Doch so langsam steige die Anspannung immer mehr, wie Marco gegenüber Promiflash gestand. Die Ekel-Prüfungen lassen den 31-Jährigen offenbar vorerst kalt – viel mehr Sorgen mache ihm seine Frisur, denn: Der Sunnyboy zieht ohne sein Haargel ins Camp! Die abstehenden Härchen will der Kölner versuchen, mit einem Zopf, Hut oder Bandana zu kaschieren.

Vor dem Einzug in den Dschungel kann der Ex-Bachelorette-Teilnehmer noch die letzten Stunden mit seiner Liebsten genießen. Auch wenn die Influencerin als Begleitung mindestens genauso aufgeregt ist, steht sie Marco zur Seite und begleitet ihn auf seinem über 20-stündigen Flug von Deutschland nach Australien.

Promiflash Marco Cerullo und Christina Grass kurz vor dem Abflug ins Dschungelcamp

Promiflash Marco Cerullo und Christina Grass kurz vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Januar 2020

