Endlich teilt Safiya Nygaard ihren großen Tag mit ihren Fans! Über acht Millionen Abonnenten verfolgen die YouTuberin auf der Social-Media-Plattform. In ihren Videos gibt sie nicht nur Do-it-yourself-Anleitungen, sondern teilt auch emotionale Momente aus ihrem Leben. So hielt sie Ende 2018 ihren romantischen Heiratsantrag mit der Kamera fest, den sie von ihrem Freund Tyler Williams im Disneyland bekommen hatte. Jetzt sind Tyler und Safiya endlich Mann und Frau – genauer gesagt schon seit November!

Fast zwei Monate nach ihrer geheimen Hochzeit machte das Paar seine Hochzeit endlich offiziell! Am Sonntag veröffentlichte Safiya auf YouTube einen Clip mit dem Titel "Unsere Hochzeit" – den vierten und letzten Teil ihrer Video-Reihe, in der sie die Vorbereitungen für ihren großen Tag festhielt. "Wir sind verheiratet, verheiratet, 'verheiratet", schwärmte die Web-Beauty in dem 30-minütigen Vlog, der Ausschnitte ihrer Narnia-inspirierten Hochzeit zeigt.

In dem Video verriet Safiya, dass sie ihren Ehemann bereits im November geheiratet habe. "Wir hatten so viel Spaß bei unserer Hochzeit und es war so eine unglaubliche Nacht, dass wir sie mit euch teilen wollten", resümierte sie. Böse waren ihre Fans nicht, dass die 27-Jährige dieses Erlebnis erst jetzt mit ihnen teilt. Stattdessen schrieben viele in den Kommentaren, bereits nach wenigen Sekunden beim Schauen des Videos geweint zu haben.

Instagram / safiyany Safiya Nygaard, YouTube-Star

Instagram / https://www.instagram.com/safiyany/?hl=de Tyler Williams und Safiya Nygaard

Instagram / safiyany Safiya Nygaard, Mai 2019

