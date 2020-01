Vor ziemlich genau zwei Jahren sorgte der Tod von Kimspiriert für eine wahrhafte Welle der Trauer im Netz: Nach einem langen und anstrengenden Kampf hatte die Bloggerin den Kampf gegen den Krebs am Silvesterabend 2017 verloren. Ihr Freund Chris alias Luderchris hatte das Erbe der 30-Jährigen seitdem weitergeführt, ihre Fans mit Bildern der Influencerin versorgt und seinen eigenen Schmerz über den Verlust geteilt. Inzwischen kann der Hamburger aber endlich wieder lachen: Chris ist neu verliebt!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 37-Jährige bereits mehrere Fotos, die ihn mit seiner neuen Liebe zeigen. "Manchmal passieren Dinge im Leben, die man so nicht geplant hatte. Manchmal begegnet man dabei ganz unverhofft jemanden in einem Moment, in dem man es nicht erwartet hätte, und manchmal wird daraus dann die Geschichte zweier Menschen, die einander guttun!", schrieb Chris zu einem Bild. Unter einem weiteren Schnappschuss erklärte er, seine Liebste heiße Rike und habe ebenfalls eine schwere Vergangenheit hinter sich: "Wir beide kamen aus einer düsteren Zeit!"

Die Follower des Web-Stars zeigten sich von dieser Neuigkeit total begeistert: "Das ist so schön! Ich bin mir sicher, Kim hat dir einen Engel geschickt!", kommentierte ein User auf Social-Media. Ein anderer gestand ganz emotional: "Oh Mann, ich musste heulen, als ich das gelesen habe. So schön Chris!"

Instagram / kimspiriert YouTuberin Kim, alias Kimspiriert

Anzeige

Instagram / luderchris Luderchris und Kimspiriert

Anzeige

Instagram / luderchris Luderchris mit seiner neuen Freundin Rike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de