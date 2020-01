Entrüstete Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!-Fans zeigen ihren Unmut! Seit vielen Wochen wüten in Australien verheerende Waldbrände. In dieser Zeit sind bereits zahlreiche Tiere den lodernden Flammen zum Opfer gefallen und viele Anwohner haben ihre Häuser verloren oder mussten aus Sicherheitsgründen ihre Behausungen verlassen. Obwohl die Buschfeuer nicht allzu weit vom Dschungelcamp entfernt sind, wird die diesjährige Staffel wie geplant stattfinden. Davon sind nicht alle Fans des Reality-Formats begeistert!

Unter einem Facebook-Beitrag von Promiflash machen einige User ihrem Unmut Luft. Sie finden es total daneben, dass RTL dieses Jahr das Dschungelcamp nicht ausfallen lässt. "Ich finde es unmöglich in der jetzigen Situation in Australien, dass die Sendung nicht abgesagt wird", wütete eine Nutzerin. Ein anderer Fan schrieb: "Absolut nicht nachvollziehbar! Die ganzen Gagen für die Z-Promis sollten besser gespendet werden. Da gibt es gerade genügend in Australien, was dringend Hilfe benötigt."

Doch nicht alle schlossen sich den entrüsteten Kommentatoren an. "Ich wette, jeder der hier schreibt: 'Ich schaue das nicht!', ist der Erste, der Freitag um 21.15 Uhr einschaltet", reagierte ein Facebook-Nutzer. "Ich finde das mit Australien auch schlimm, aber ich werde trotzdem Dschungelcamp gucken. Wenn man es jetzt ausfallen lässt, hört es deswegen dort auch nicht auf zu brennen", ließ ein weiterer Bewunderer des TV-Formats die anderen User wissen. Einige zeigten sich sogar zuversichtlich, dass der Sender sogar noch etwas spenden wird.

Getty Images Waldbrand in Australien im Januar 2020

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus, RTL Das Dschungelcamp an Tag sechs im Jahr 2011

