Damit ist es nun offiziell! Seit Wochen wüten in Australien verheerende Waldbrände. Zahlreiche Tiere starben bereits in den Flammen, Anwohner verloren ihre Häuser oder mussten aus Sicherheitsgründen ihre Behausungen verlassen. In Australien wird jährlich im Januar aber auch das Dschungelcamp gedreht. Ist die TV-Sendung mit den Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) wegen der Buschbrände etwa in Gefahr? Nein! Die Show wird wie geplant stattfinden!

RTL erklärte nun gegenüber Promipool: "Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen." Demnach sei es nahezu auch ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können. Bei der TV-Show arbeiten auch Australier. Gerade auch wegen ihnen soll die Sendung wie geplant stattfinden, wie es weiter in dem Statement heißt: "Für die, die von den Feuern direkt betroffen sind, ist es umso wichtiger, dass ihnen nicht auch noch ihre Jobs wegbrechen."

Wegen der Waldbrände werden in diesem Jahr jedoch die Sicherheitsvorkehrungen im Camp verschärft. So wird erstmals in der Geschichte auf ein Lagerfeuer verzichtet und geraucht werden darf nur an einer festgelegten Stelle außer Reichweite von Pflanzen. Zwei Alarmsysteme sollen die Promis außerdem über einen Notfall informieren.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Getty Images Waldbrände in Australien im Januar 2020

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

TV NOW / Stefan Menne Die "Dschungelcamp"-Kandidaten bei ihrer Dschungelprüfung

