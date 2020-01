Daniela Büchner (41) trägt ihren Jens (✝49) immer bei sich. Die Goodbye Deutschland-Ikone musste im November 2018 einen schweren Schicksalsschlag erleiden: Ihr Mann starb im Alter von 49 Jahren an Krebs. Dennoch meistert die Blondine ihr Leben tapfer weiter und geht nun sogar ins Dschungelcamp! Nach Australien begleitet sie nun eine wichtige Erinnerung an ihren verstorbenen Partner: Danni trägt einen Teil von Jens' Asche in einer Halskette.

Den Hals der 41-Jährigen ziert nun ein Anhänger in Herzchenform. Der ist jedoch nicht nur ein schönes Schmuckstück, sondern enthält einen Teil der Asche des verstorbenen TV-Stars. In einem Interview mit RTL bei der Ankunft in Australien verriet Daniela nun: "Das ist die Kette, in der auch etwas von meinem Mann drinnen ist. Und das war mir sehr wichtig." Auch, wenn sie nun ganz ohne ihre Kinder die ferne Reise antrat, dürfte ihr das Andenken an ihren verstorbenen Mann viel Kraft geben. Mit ins Camp nehmen darf die Beauty das Schmuckstück jedoch nicht – sie hat sich nämlich für zwei andere Luxusgegenstände entschieden.

Auch Jens war bereits 2017 schon in dem australischen Zeltlager. In Gedenken an ihren Liebsten nahm die Witwe deshalb die gleichen Utensilien mit nach Down Under: "Ich habe zum Beispiel dieselben Luxusartikel mit wie mein Mann [...] ein schönes Kissen. Ja, und ich möchte in seinem Bett schlafen."

ActionPress Danni und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018 in Köln

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Januar 2020

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamperin 2020

