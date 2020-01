So sehr schwärmt Michael Wendler (47) von Lauras (19) Playboy-Fotos! Diese Nachricht überraschte vor wenigen Tagen die Fans des Schlagerstars: Seine Freundin zieht sich für das Männermagazin aus. Laura ist bereits in der Januar-Ausgabe des Playboys zu sehen. Aber stört es den Wendler nicht, wenn sich die 19-Jährige nackt in der Öffentlichkeit präsentiert? Ganz im Gegenteil: Michael ist total stolz auf Lauras Erotik-Shooting!

"Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Freundin und auf das Ergebnis, welches sich sehen lassen kann", freut sich der 47-Jährige im Bild-Interview. Als die Anfrage für die Nacktaufnahmen kam, hätten er und seine Liebste nicht lange gezögert. "Immerhin sprechen wir hier vom Playboy, der für ästhetische, erotische und sinnliche Bilder steht und schon zahlreiche Stars abgelichtet hat", erklärt er. Auch darüber, wie professionell und konzentriert Laura gearbeitet hätte, ist Michael richtig happy: "Innerhalb von zwei Tagen war das komplette Fotoshooting im Kasten."

Und was sagt Laura selbst zu ihren Nacktaufnahmen? Der Teenie ist nicht nur stolz, sondern fühlt sich sogar geehrt: "Das ist eine Auszeichnung für mich, die Titelseite schmücken zu dürfen." Selbst ihr Vater sei von den Playboy-Bildern begeistert gewesen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller im Mai 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller

