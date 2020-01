Sebastian Preuss (29) geht ganz offen mit seine Rüpel-Vergangenheit um! Am heutigen Abend startet der Rosenkampf auf ein Neues! In der zehnten Staffel von Der Bachelor darf der Kickboxer die begehrten Schnittblumen verteilen. Schon vor Kurzem wurde bekannt, dass der Junggeselle keine reine Weste vorzuweisen hat: Mit 19 Jahren landete er sogar im Knast. Jetzt erklärt Basti endlich selbst, wie es damals zur Verhaftung gekommen war.

"Ich war ein Teenager, der sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und die habe ich mir durch falsche Anerkennung geholt", verrät er in der ersten Folge des Dating-Formats. Während er vor den Mauern der Haftanstalt seht, in der er damals seine Strafe wegen Körperverletzung abgesessen hatte, erinnert er sich an seine kriminelle Vergangenheit zurück. Zusammen mit den falschen Freunden sei er damals um die Häuser gezogen, durch Pöbeleien und Gewalt aufgefallen und habe sogar Platzverbot auf einem öffentlichen Platz in München erhalten. "Mir war gar nicht bewusst, auf welchem dünnen Eis ich mich bewege", meint er.

Im Gefängnis wurde Sebastian schließlich von seinen Gefühlen überrannt und er hat beschlossen, sein Leben komplett zu wenden. "Das ist mir so einiges bewusst geworden. Ich hab danach mit dem Sport angefangen und da habe ich dann eine gesunde Anerkennung geschenkt bekommen", freut er sich und gibt zu, dass er durch das Kickboxen zu sich selbst finden konnte.

Alle Episoden von "Der Bachelor" auf tvnow.de.

TVNOW Sebastian Preuss, "Der Bachelor"

Anzeige

Gulotta, Francesco Sebastian Preuss beim Golfturnier von Hublot Tradition Classics

Anzeige

Kolbert-Press Sebastian Preuss und Loic Njeya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de