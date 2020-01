Meint Jessica Fiorini es wirklich ernst mit der Suche nach ihrem Mr. Right? 19 Kandidatinnen versuchen bei Der Bachelor, das Herz des Junggesellen Sebastian Preuss (29) zu erobern. Der Sportler darf aus einer bunten Riege an Single-Ladys seine Traumfrau auswählen, doch nicht alle Girls scheinen nur der Liebe wegen bei dem Dating-Format dabei zu sein. Einige Teilnehmerinnen sind den Zuschauern schon aus anderen TV-Sendungen bekannt. Love Island-Sternchen Jessi gibt jetzt zu: Sie versuche in der Show, ihre Fan-Base zu vergrößern.

"Natürlich wär's schön, sich zu verlieben. Aber natürlich ist mir auch bewusst, dass Bachelor eine Reichweite bringt, was ganz ehrlich auch mit ein Grund ist, warum ich hier bin", plaudert die Blondine im Interview während der ersten Folge der Kuppel-Sendung aus. Um vor Basti mit offenen Karten zu spielen, sucht sie kurz nach dem ersten Kennenlernen ein Gespräch und verrät dem Rosenkavalier, dass er sie bereits aus dem Fernsehen kennen könnte.

Obwohl die erste Reaktion des Kickbox-Profis daraufhin ziemlich positiv ausfällt, zeigt er sich wenig später doch etwas misstrauisch. "Da ist jemand schon ziemlich lange auf eine Beziehung aus oder eben auf ziemlich großen Fame", meint er.

Instagram / itsjessicafiorini "Love Island"-Star Jessica Fiorini

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss, der Bachelor 2020

Instagram / itsjessicafiorini "Der Bachelor"-Kandidatin Jessica Fiorini

