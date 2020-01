Auch die kommende Staffel des Dschungelcamps verspricht, spannend zu werden – denn bereits vor Ausstrahlung scheint der Zoff Down Under vorprogrammiert zu sein. Der Grund: Elena Miras (27) verriet ihren Fans kürzlich im Netz, von einem Mitstreiter nicht sonderlich viel zu halten. Um wen es dabei geht, behielt die Ex-Love Island-Kandidatin allerdings für sich. Promiflash hat versucht, Elena dieses Geheimnis zu entlocken!

Kurz vor ihrem Abflug nach Australien trifft Promiflash die Camperin zum Interview. Zwar möchte sie nicht preisgeben, auf welchen Promi sich ihre Aussage bezieht, doch ihr Freund Mike Heiter macht im Gespräch prompt klar: "Das wird man dann schnell sehen und merken." Elena steht weiterhin hinter ihrer Äußerung, räumt allerdings ein, dass ihre Meinung nicht in Stein gemeißelt sei: "Ich habe gesagt, ich halte von jemandem nicht viel, das ist auch so, aber das kann sich im Dschungel ja auch ändern."

Elena ist vor allem nach ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars für ihre direkte Art bekannt – also womöglich behält Mike recht damit, dass die Powerfrau ihre Gefühle nicht lange verbergen können wird. Das will sie aber auch nicht. "Ich glaube, ich darf mich jetzt nicht verstellen, nur weil Hate kommt, wenn ich so bin, wie ich bin. Entweder man mag mich oder nicht, das ist okay", stellt sie klar.

Instagram / elena_miras Elena Miras in New York, 2019

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2020

