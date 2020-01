Doreen Dietel (45) sieht das Dschungelcamp kritisch! Im vergangenen Jahr kämpfte die Schauspielerin gemeinsam mit Chris Töpperwien (45), Bastian Yotta (43) und Co. um den Sieg in der RTL-Show. In wenigen Tagen beziehen erneut zwölf Promis das TV-Zeltlager in Down Under. Aktuell wüten jedoch verheerende Brände

in Australien, weshalb sehr umstritten ist, dass die Sendung dennoch stattfindet. Auch die Ex-Camperin Doreen würde unter diesen Umständen nicht noch einmal in den Dschungel zurückkehren!

Die 45-Jährige beantwortete in ihrer Instagram-Story einige Fragen ihrer Fans. Unter anderem, wollte einer ihrer Follower wissen, ob sie noch einmal an der Sendung teilnehmen würde. Darauf hatte Doreen eine ganz klare Antwort: "Dieses Jahr hätte ich abgelehnt aufgrund der aktuellen Waldbrandsituation in Australien."

Auch Peer Kusmagk (44) steht dem Dschungelcamp in diesem Jahr sehr kritisch gegenüber. In einem Bild-Interview erklärte er, dass er mit gemischte Gefühlen nach Australien schaue: "Einerseits bereitet RTL dort die größte Show des deutschen Fernsehens vor. Auf der anderen Seite sterben dort nicht nur sehr viele Menschen, sondern auch sehr viele Tiere und unsere Umwelt ist in akuter Gefahr. Das ist ein großes Problem, da überhaupt Vorfreude für das diesjährige Dschungelcamp aufkommen zu lassen."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

TVNOW Doreen Dietel

Anzeige

Getty Images Doreen Dietel im Dezember 2016

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de