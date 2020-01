Daniela Katzenberger (33) hat die Haare schön – und kurz! Die TV-Bekanntheit hat sich mittlerweile auch auf Social Media einen Namen gemacht. Dort hält sie ihre Fans regelmäßig mit ihren unterhaltsamen Posts immer auf den neuesten Stand ihres aufregenden Lebens. Dabei macht sie auch häufig ihre blonde Haarpracht zum Thema. Seit einiger Zeit verzichtet die Unternehmerin immer öfter auf ihre geliebten Extensions. Nun gibt Dani ihren Bewunderern ein neues Haar-Update – und präsentiert sich mit einem stylishen Bob!

In ihrer Instagram-Story nahm die Katze ihre Fans mit zu ihrem Friseur-Termin. Dort ließ sie sich ihren Ansatz wieder blondieren. Anschließend präsentierte sie sich nicht wie gewohnt mit einer Haarverlängerung, sondern zeigte sich mit ihrer Naturmähne, die sie zu einem stylishen Bob trug. Der Hashtag #Haaraufzucht, den sie unter einem ihrer Fotos postete, ließ erahnen, dass Daniela ziemlich stolz darauf ist, ihrer Sucht nach Extensions immer mehr zu widerstehen. Mittlerweile scheint sie sich auch mit ihren echten Haaren ziemlich wohlzufühlen.

Die Fans der 33-Jährigen zeigten sich ebenfalls total begeistert von ihrem Look. "Kurze Haare stehen dir ganz toll. Sieht modern und frisch aus", kommentierte eine Userin eines ihrer Bilder. Die meisten Follower rieten der Auswanderin sogar, den Bob so zu lassen und auf ihre Fake-Haare zu verzichten. Wie gefällt euch Dani besser – mit einer Haarverlängerung oder mit einem kurzen Bob? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Influencerin Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Model

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Ulknudel

