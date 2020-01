Hollywoodstar Gary Busey (75) trauert um seine Ex-Frau Tiani Warden. 1996 hatte sich das Schauspielerpaar das Jawort gegeben, fünf Jahre später ging ihre Ehe in die Brüche. Während ihrer Beziehung standen die beiden für mehrere Filme gemeinsam vor der Kamera, doch nach dem Liebes-Aus wurde es still um Tiani. Nun wurde folgende Schocknachricht bekannt: Tiani starb in einer Gefängniszelle an einer Kokainüberdosis.

Wie TMZ berichtet, verstarb die 52-Jährige bereits am 4. November. Einen Tag zuvor war die Polizei in Texas alarmiert worden, nachdem Tiani regungslos in einem Graben entdeckt worden war. Die Beamten riefen zwar einen Krankenwagen, die Schauspielerin verweigerte aber jegliche medizinische Behandlung. Daraufhin wurde sie wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen. Einige Stunden später wurde Tiani schließlich leblos in ihrer Zelle gefunden. Die Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen, so dass sie kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt werden musste. Nach den Obduktionsergebnissen soll Tiani an einer Kokainüberdosis gestorben sein.

Die Schauspielerin hatte sich offenbar schon mehrere Stunden vor ihrem Tod in Polizeigewahrsam befunden und vor dem Haftrichter gestanden. Um 14:36 Uhr wurde Tiani ohnmächtig in ihrer Zelle entdeckt, um 15:29 Uhr starb sie laut Autopsiebericht.

Getty Images Gary Busey bei einem Screening von "This Must Be the Place"

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Jake Busey, Gary Busey und Tiani Warden bei der Premiere von "The Frighteners", 1996

Getty Images Gary Busey bei den Oscars 2016



