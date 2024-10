Gary Busey war nach einem Unfall "auf der anderen Seite"

Schauspieler Gary Busey (80) hat öffentlich über eine der wohl prägendsten Erfahrungen seines Lebens gesprochen: Bei einem Motorradunfall im Jahr 1988 sei er gestorben und ins Leben zurückgekehrt. Das berichtete der Schauspieler im Podcast "Howie Mandel Does Stuff" und antwortete auf die Frage, ob er tatsächlich "die andere Seite" gesehen habe, voller Überzeugung: "Ja, ich war dort." Sein emotionaler Bericht über dieses besondere Ereignis gab den Zuhörern zu verstehen: Diese Nahtoderfahrung hat nicht nur einen flüchtigen Eindruck hinterlassen, sondern ihn für den Rest seines Lebens nachhaltig geprägt.

Gary beschrieb im Podcast, dass er in diesen Momenten nach dem Unfall gedanklich an einem Ort war, an dem "alles, aber auch nichts" geschah. "Ich wurde von einem unsichtbaren Führer mitgenommen, aber nur meine Seele ging", erklärte er. Der Schauspieler, unter anderem bekannt aus "Lethal Weapon", berichtete, er sei in die "spirituelle Dimension des Übernatürlichen" gelangt, umgeben von Engeln, die als leuchtende, sich bewegende und die Farbe wechselnde Lichtkugeln erschienen. Sie stellten ihn vor die Wahl, ihnen zu folgen oder zu seinem Körper zurückzukehren.

Heute hat der exzentrische Schauspieler keine Angst mehr vor dem Tod, wie er im Gespräch mit Howie Mandel (68) erklärte: "Du stirbst, um auf die andere Seite zu gelangen, in die spirituelle Zone, wo du in Harmonie mit allem schwebst, was du warst, bist und was noch zu dir kommt." Neben dieser Erkenntnis brachte der Unfall jedoch auch einige körperliche Veränderungen für Gary mit sich. Bei dem Aufprall ohne Helm erlitt der heute 80-Jährige schwere Kopfverletzungen, die ihn dauerhaft beeinträchtigen. Dennoch teilt er immer wieder offen seine besonderen Erfahrungen mit "der anderen Seite" und betont dabei insbesondere die große Bedeutung von Liebe und Vertrauen in seinem Leben.

Getty Images Gary Busey im Mai 2013

Getty Images Gary Busey, Schauspieler

