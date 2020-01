Prince Damien (29) hat sich am Samstag auf den Weg nach Australien gemacht, um ab dem 10. Januar in der 14. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! um die Krone zu kämpfen. Promiflash traf das DSDS-Sternchen am Flughafen – und Damien verriet, wie seine Familie auf seinen Einzug in das Dschungelcamp reagierte: Seine Großmutter war so gar nicht begeistert!

Vor seinem Abflug Richtung australischem Busch erzählte der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger von 2016, dass seine Oma seinen Dschungel-Einzug anfangs gar nicht gut gefunden hat: "Oma hat am Anfang gesagt: 'Das hast du doch nicht nötig, du hast doch einen Job, bist unterwegs – was willst du mehr?'" Für ihn sei der Dschungel aber "so eine Sache", die er sich selbst erfüllen wollte. Mittlerweile habe seine Großmutter aber ihren Frieden damit gefunden, plauderte Damien im Gespräch mit Promiflash aus.

Er selbst sei anfangs von der Idee auch nicht wirklich überzeugt gewesen, doch er habe sich das Ganze überlegt und für ihn habe das Dschungelcamp viele positive Seiten. "Vor allen Dingen springt man über seinen eigenen Schatten", erklärte der Sänger im Interview.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Promiflash Prince Damien am Frankfurter Flughafen, Januar 2020

Anzeige

WENN / AEDT Prince Damien bei der "Movie Meets Media"-Berlinale-Party 2017

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de