Er kann es wohl kaum erwarten! Kommenden Freitag startet endlich die 14. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Erst kürzlich wurden alle diesjährigen Dschungel-Insassen bekannt gegeben und so langsam machen sich die ersten auf den Weg in den australischen Busch. Promiflash traf am Flughafen DSDS-Sternchen Prince Damien (29) – und dieser war kurz vor dem Abflug noch gar nicht aufgeregt!

Nach und nach trudeln so langsam die diesjährigen Dschungelcamp-Stars am Frankfurter Flughafen ein. Promiflash traf erst vor wenigen Augenblicken den Sänger in der Eingangshalle – und siehe da, von Nervosität scheint bei dem 29-Jährige keine Spur zu sein. Ziemlich gut gelaunt posierte er für die Fotografen und hatte seinen Teddy sowie seine Schwester Maya mit im Schlepptau. Gegenüber Promiflash verriet er dann noch, dass er noch ziemlich müde sei, da er die Nacht durchgemacht habe, um im Flieger schlafen zu können.

In seiner Instagram-Story stimmte sich der Sänger vor wenigen Stunden auf jeden Fall schon mal gebührend auf die kommenden Herausforderungen ein. Er fütterte noch eine kleine Echse mit Mini-Schnecken. Freut ihr euch schon auf das Dschungelcamp 2020? Stimmt ab!

