Wird sie die nächste Dschungel-Königin? Reality TV-Darstellerin Anastasiya Avilova (31) ist eine der Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Für insgesamt 12 Teilnehmer startet in wenigen Stunden das Kakerlaken-Abenteuer im australischen Busch. Wie Anastasiyajetzt über die sozialen Netzwerke durchblicken lies, ist sie für die Zeit in Down Under anscheinend sehr gut vorbereitet.

Bevor sie sich für mindestens sieben Tage von ihrem Smartphone trennen muss, nutzte Anastasiya jetzt noch einmal die Zeit, um ihren Fans einige Fragen zu beantworten. Über ihren Instagram-Account offenbarte sie, mit was für einem Gefühl sie in den Dschungel geht: "Ich bin aufgeregt. Aber Marc Terenzi hat mir kürzlich seine Gewinner-Strategie verraten, also bin ich jetzt mental perfekt vorbereitet. Danke dir Marc!" In dem Dschungel-Gewinner von 2017 hat die Influencerin anscheinend einen echten Befürworter gefunden. Über seinen Instagram-Account lässt Marc (41) sie wissen, dass er ihr den Rücken stärkt: "Du schaffst das!"

Durch Marcs Beistand wird Anastasiya die Teilnahme am Dschungelcamp womöglich leichter fallen. Denn schon vor Beginn der Show wurde sie stark unter Druck gesetzt, als ein Unbekannter versuchte sie mit ihrer Porno-Vergangenheit zu erpressen. Dieser Veröffentlichung kam sie jedoch zuvor und machte die Fakten kurzerhand selbst publik.

