Anastasiya Avilova (31) lässt sich nicht unter Druck setzen! Ab 10. Januar wird sich die Ex-Temptation Island-Kandidatin durch die neue Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus kämpfen! Doch bevor sie mit den anderen zwölf Kandidaten das australische Camp bezieht, verrät sie nun ein pikantes Detail über ihre Vergangenheit und will damit einem Erpressungsversuch entgehen: Anastasiya spielte früher in einem Softporno mit!

Wie das Model gegenüber Bild erzählte, sei sie vor knapp acht Jahren auf ein Angebot eingegangen, das ihr auf einer Model-Plattform vorgeschlagen wurde. "Die Rede war von einem 'sexy Video'. [...] Ich wusste aber nicht, dass die sich darunter so was vorgestellt haben. Deshalb habe ich zugesagt und bin hingefahren", erklärte die 31-Jährige und ergänzte: "Es hat sich dann rausgestellt, dass es ein richtiger Sex-Film war, ein Softporno. Mir ist direkt schlecht geworden bei dem Gedanken, da wirklich mitzumachen." Da sie den Vertrag jedoch bereits unterschrieben hatte, habe sie der Situation schließlich nicht entkommen können. Anastasiya stand damals neben dem Ex-Porno-Sternchen Mia Julia (33) vor der Kamera.

Kurz vor ihrer Teilnahme an der aktuellen "Dschungelcamp"-Staffel wurde die Ex von Ennesto Monté (44) wegen dieses Vorfalls von einem unbekannten Mann erpresst: "Er hat mir gedroht, alle Details bekanntzumachen und mich damit in den Schmutz zu ziehen. [...] Er wollte 5000 Euro für sein Schweigen." Sie wolle sich wegen ihrer Vergangenheit aber nicht unterdrückten lassen und rate auch anderen Frauen, dies nicht zu tun.

