Die Dschungelcamp-Fans dürfen sich auf spannende Enthüllungen gefasst machen! Heute Abend geht "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" endlich in die nächste Runde. In der 14. Staffel wagen sich unter anderem Ex-GZSZ-Star Raúl Richter (32) und Michael Wendlers (47) Noch-Ehefrau Claudia Norberg (49) in den australischen Busch. Letztere stand wegen ihrer Trennung von dem Schlagerstar und dessen Beziehung zu der 19-jährigen Laura Müller in den vergangenen Monaten häufig in den Schlagzeilen. Deshalb ist Claudia überzeugt: Ihr Ex wird am Lagerfeuer definitiv Thema sein!

Promiflash traf die 49-Jährige kurz vor ihrem Abflug am Frankfurter Flughafen. Claudia betonte, dass sie kein Problem damit hätte, von ihrem Ehe-Aus zu erzählen: "Ich hab ein ganz normales Leben, habe jetzt eine Trennung verarbeitet – klar gab's da Höhen und Tiefen, die jeder Mensch erlebt, der eine Trennung durchmacht. Und natürlich kann ich auch darüber sprechen". Eine Ausnahme sehe sie allerdings doch: "Wenn die Fragen zu privat werden und zu indiskret, dann muss ich gucken, ob ich darauf eine Antwort gebe."

Claudia zeigte sich glücklich darüber, dass sie nach dem Trennungs-Drama jetzt im Dschungelcamp wirklich wegen ihrer selbst wahrgenommen wird. "Ich freue mich darauf, dass ich jetzt im Fokus stehe. Es fühlt sich besser an, als gedacht. Ich habe wirklich Spaß dabei! Und deswegen nehme ich auch an diesem Format teil – weil ich mir dachte: Das ist die Gelegenheit!", gab sie offen zu.

