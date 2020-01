Bühne frei für Claudia Norberg (49)! Über 29 Jahre war sie die Frau an der Seite von Schlagerstar Michael Wendler (47), begleitete ihn brav zu Auftritten, Presseterminen und sonstigen Events. Während der Sänger redselig und munter Interviews gab, stand die Blondine meistens still neben ihm, huschte beinahe unsichtbar über die roten Teppiche. Das soll sich jetzt ändern: Claudia ist eine von insgesamt zwölf Prominenten und Sternchen, die dieses Jahr ins Dschungelcamp ziehen. Nach der Trennung vom Wendler im Oktober 2018 steht sie nun endlich wegen ihrer selbst im Rampenlicht – und mit dem Gedanken hat sich Claudia offenbar auch schon richtig gut angefreundet.

Im Interview mit Promiflash kurz vor ihrem Abflug nach Australien gab Claudia ganz offen zu: "Bis jetzt war ich immer in zweiter Position. Mein Noch-Ehemann war immer im Fokus und ich habe zwar alles miterlebt, aber ich glaube, niemand hat mich richtig bemerkt, weil die ganze Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet war." Über die Aufmerksamkeit, die ihr aktuell entgegenkommt, sei sie extrem happy. "Ich freue mich darauf, dass ich jetzt im Fokus stehe. Es fühlt sich besser an, als gedacht. Ich habe wirklich Spaß dabei! Und deswegen nehme ich auch an diesem Format teil – weil ich mir dachte: Das ist die Gelegenheit!

Mit voller Wucht und viel Energie will sie sich in die Herausforderungen im australischen Busch stürzen. "Ich habe jetzt gerade die Trennung verarbeitet, bin jetzt wieder gefestigt, habe mich fast schon wieder gefunden. Mein Akku ist voll – deswegen: Ab ins nächste Abenteuer", erzählte sie mit einem Strahlen. Auch die eine oder andere Lagerfeuer-Geschichte über das Liebes-Aus mit dem Wendler werde sie sicherlich mit im Gepäck haben.

