So häufig wurde noch nie in einer Prüfung gekotzt! Heute startete die heiß ersehnte 14. Dschungelcamp-Staffel. Bereits in der ersten Episode mussten sich die zwölf mehr oder weniger bekannten Kandidaten beweisen und gemeinsam zur befürchteten Essensprüfung antreten. Der Titel "Dinner for Twelve – die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr" hätte nicht treffender gewählt werden können: Acht Promis kotzten die Dschungel-Köstlichkeiten wieder aus!

Die Campbewohner durften sich ihren Platz am festlich gedeckten Tisch selbst aussuchen und somit selbst über ihr Schicksal entscheiden. Die Aufgabe: Die kulinarische Mahlzeit in einer Minute verschlingen. Aber bereits der erste Gang – eine Suppe aus pürierter Kotzfrucht, Schlammfisch, Kakerlaken und Schweine-Vagina – brachte Sven Ottke, Elena Miras (27) und Daniela Büchner (41) nach wenigen Sekunden zum Kotzen. Auch Raúl Richter (32) und Toni Tips behielten ihren Gang aus Truthahnhoden, grün gefärbten Mäuseschwänzen, fermentierten Sojabohnen und getrockneten Grillen nicht drinnen. Nur Markus Reinecke (50) schaffte es, rechtzeitig alles runterzuschlucken und ergatterte somit den ersten Stern.

Bei Marco Cerullo (31) fiel dagegen der dritte Gang durch. Während Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) sich den Darm der Meeräsche in einer Soße aus Urin sowie einem Fischauge schmecken ließen, übergab der Reality-TV-Star sich schon nach dem ersten Bissen. Auch Anastasiya Avilova (31) und Claudia Norberg (49) kapitulierten bei ihrem Fruchtsalat – sie spukten das Gemisch aus Kotzfrucht, Seegurke und Schweinepenis hinter dem Tisch aus. Somit mussten die Stars sich bei ihrer ersten Team-Prüfung mit nur drei Sternen zufriedengeben.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Die Kandidaten des Dschungelcamps 2020 bei der ersten Prüfung

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Dr. Bob mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter, Tag 1 im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger, Raúl Richter, Antonia Komljen und Markus Reinecke, Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg, Anastasiya Avilova und Marco Cerullo im Dschungelcamp



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de