Das Dschungelcamp startet offiziell in wenigen Stunden! Heute Abend geht das beliebte TV-Format mit der 14. Staffel in die nächste Runde. Bereits seit einigen Tagen befinden sich die zwölf prominenten Kandidaten in Australien – und können es kaum erwarten, um den Sieg zu kämpfen. Jetzt ist klar: Die Stars befinden sich bereits in der wilden Natur – und geben somit schon jetzt den inoffiziellen Startschuss für die Show!

RTL veröffentlichte am Vormittag einen ersten Zusammenschnitt von den Teilnehmern – und durch den Clip wird klar: Schon der Einzug ins Camp ist nicht ohne Hindernisse zu bewältigen. Eingeteilt in drei Gruppen müssen die Camper eine erste Prüfung meistern, um überhaupt das Lager erreichen zu können – Höhenangst inklusive: Für einige geht es dabei über eine wackelige Hängebrücke, für andere in schwindelerregende Höhe über steinige Klippen am Meer.

Schon am Abend zuvor war deutlich geworden, dass es für die ersten VIPs nun losgeht: Auf Danni Büchners (41) Account hatte sich kurz vor Mitternacht ihre Freundin Melanie zu Wort gemeldet: "Wir haben schon seit mehreren Stunden nichts mehr von ihr gehört." Und auch Raúl Richter (32) war zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg.

TVNOW / Stephan Pick Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Moderatoren

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

