Langsam aber sicher wird Deutschland vom Dschungel-Fieber überrollt! Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! startet in die 14. Runde. Zwölf Promis wagen sich in den australischen Urwald, um sich die Krone der amtierenden Königin Evelyn Burdecki (31) zu schnappen. Doch welcher Star ist vor dem Beginn der Show am beliebtesten?

Besonders gute Chancen auf den Sieg dürfte sich Raúl Richter (32) ausrechnen: Sieben Jahre lang hatte der Schauspieler für GZSZ vor der Kamera gestanden und sich als Dominik in die Herzen der Serien-Fans gespielt. Auf Instagram folgen dem Berliner zudem 130.000 Menschen – doch damit ist er nicht der Social-Media-Spitzenreiter unter den Campern: Elena Miras (27)' verfügt über knapp 423.000 Follower. Die Schweizerin gewann neben ihrer großen Reichweite in den vergangenen Jahren zudem schon zwei Reality-TV-Shows: Sowohl Love Island als auch Das Sommerhaus der Stars verließ die Brünette mit jeweils 50.000 Euro. Ob die Freundin von Mike Heiter im Dschungel wohl genau so erfolgreich sein wird?

Daniela Büchner (41) könnte der temperamentvollen Influencerin den Sieg jedoch streitig machen: Die Witwe von Jens Büchner (✝49) berührte mit ihrem Schicksal zuletzt die Goodbye Deutschland-Fans und wird von Vielen für ihre Stärke bewundert. Doch auch Claudia Norberg (49) könnte ihren Platz am Lagerfeuer lange warmhalten – schließlich dürfte das Publikum gespannt sein, was die Ex von Michael Wendler (47) so an Geschichten auspacken wird.

Ob Anastasiya Avilova (31) die Anrufer wohl mit ihren weiblichen Reizen auf ihre Seite ziehen wird? Die Temptation Island-Teilnehmerin dürfte vielen Zuschauern eher nicht allzu bekannt sein – wird sie die Busch-Herzen im Sturm erobern? Bachelor in Paradise-Schnuckel Marco Cerullo (31), DSDS-Sieger Prince Damien (29) und seine Castingshow-Kollegin Antonia Komljen erhoffen sich ebenfalls gute Chancen auf den Sieg – müssen sich dabei aber neben Box-Weltmeister Sven Ottke, Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), Politiker Günther Krause (66) und Markus Reinecke (50) einreihen.

