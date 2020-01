Süßes Mama-Update von Angelina Heger (27)! Erst vor wenigen Wochen verkündeten die Influencerin und ihr Freund Sebastian Pannek (33): Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem hält die Schwangere ihre Follower auf dem Laufenden. Ob Morgenübelkeit, die erste Modekrise oder sonstige Problemchen – Angelinas Community darf sie Schritt für Schritt begleiten. Jetzt teilte sie einen ganz besonderen Moment mit ihren Fans: Ihr Baby machte sich erstmals bemerkbar.

Das verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin in ihrer Instagram-Story: "Ich bin einfach überwältigt. Seit drei Tagen glaube ich, Tritte von meinem Baby zu spüren. Aber ich war nicht so ganz sicher. Ich liege jeden Abend ruhig da und habe die Hände auf dem Bauch." Doch jetzt ist sie sich ganz sicher – und meldete sich kurz darauf ganz aufgeregt bei ihren Fans: "Doch eben waren die Tritte so eindeutig! Ich bin einfach sprachlos."

Angelina ist mittlerweile im fünften Monat. Damit hat sie auch das Stadium erreicht, in dem ihr ungeborenes Kind seine Muskeln so gut beherrscht, dass seine Bewegungen und Knuffe durch die Bauchdecke zu spüren sind. Freut ihr euch über die regelmäßigen Updates? Stimmt ab!

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

