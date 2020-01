Angelina Heger (27) ist stolz auf ihren wachsenden Babybauch! Seitdem sie ihre Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Freund Sebastian Pannek (33) Anfang Dezember verkündet hat, dreht sich bei den beiden Bachelor-Bekanntheiten im Netz alles ums Baby. Ganz besonders die 27-Jährige hält ihre Fans mit sämtlichen Neuigkeiten stets auf dem Laufenden – so postete die werdende Mami nun auch ganz stolz ein neues Babybauch-Bild von sich!

Eine große Babykugel konnte die schöne Influencerin bis jetzt noch nicht vorzeigen. Zwar sei sie bereits schon im fünften Monat angelangt, aber außer einer kleinen Wölbung konnte man bislang nicht sonderlich viel erkennen. Am Mittwochabend teilte sie nun aber ein Selfie von sich, auf dem deutlich zu sehen ist, dass ihr Nachwuchs einen richtigen Schub gemacht hat. "Du bist meine Welt", schrieb Angelina zu ihrem Beitrag, auf dem sie im lässigen Jogginganzug vor dem Spiegel steht und sich ihren Babybauch hält.

Ihre Fans sind total entzückt über ihren süßen Schnappschuss: "Oh, da ist ja der kleine Babybauch – du siehst so schön aus", kommentierte eine Nutzerin ihr Foto. Eine andere werdende Mutter wurde wiederum eher wehleidig, als sie Angelina in dieser Form zu sehen bekam: "Ich könnte heulen, wenn ich dich so sehe. Ich sehe gerade aus wie ein Elefant, toll." Der Netz-Star antwortete seinem Follower direkt und sprach ihr zu: "Sei froh, dass du das schönste Geschenk der Welt unter deinem Herzen tragen darfst!"

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, September 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de