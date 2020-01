Was für ein spannender Auftakt beim Dschungelcamp! Seit gestern kommen die Fans des gepflegten Reality-TVs endlich wieder voll auf ihre Kosten. Vor wenigen Stunden nämlich flimmerte die allererste Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über die Bildschirme und die Promis wurden darin bereits ordentlich in die Mangel genommen. Nicht nur der Camp-Einzug stand auf dem Programm, auch die ersten Prüfungen warteten auf die Stars. Doch welcher Kandidat mausert sich nach der ersten Folge zum Favoriten?

Schon die erste Dschungel-Challenge brachte so einige Camper an ihre Grenzen: Gleich zu Beginn kam die Show mit der legendären Essensprüfung um die Ecke – und das schmeckte nicht jedem: Acht Promis kotzten die "Köstlichkeiten" tatsächlich wieder aus. Kurz vor dem Auftakt der Show hatten die Promiflash-Leser noch Ex-Love Island-Girl Elena Miras (27) als Favoritin gehandelt, doch das Kuppelshow-Sternchen konnte sowohl während seiner Badewannen-Prüfung als auch beim Essen nicht wirklich überzeugen. Ob sich das womöglich auf ihre Beliebtheit auswirken wird? Raúl Richter (32) sahen die Leser ebenfalls vorn – doch den extrem ruhigen Schauspieler nahm man während der ersten Episode kaum wahr. Positiv fielen hingegen Markus Reinecke (50), Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) auf. Frei nach dem Motto "Augen zu und durch" aßen sie tapfer das, was ihnen vorgesetzt wurde. Allein dem Trio hatten es die Promis zu verdanken, dass sie wegen der drei gewonnenen Sterne nicht hungern mussten.

Günther Krause (66) war für die Prüfungen freigestellt und sorgte am Ende der Show dann für die Überraschung schlechthin. Der Politiker hat den Busch tatsächlich vorzeitig verlassen. Was genau hinter seinem plötzlichen Aus steckt, ist noch nicht bekannt. Allerdings stellten die Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) klar, dass der 66-Jährige nicht mehr zurückkehren wird. Wer ist nun nach der ersten Folge euer Dschungel-Liebling? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

