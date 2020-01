Günther Krause (66) hat erst vor wenigen Stunden das Camp betreten und schon ist er wieder auf der Heimreise! Für den CDU-Politiker fing die Reise in den Dschungel so gut an, denn er wurde unter allen Kandidaten direkt als Teamleiter eingeteilt. Allerdings wurde von Sonja Zietlow (51) von Anfang an mitgeteilt, dass er an keiner Prüfung teilnehmen kann. Nun die Überraschung: Günther hat das Camp vorzeitig verlassen!

Zunächst besuchten die beiden RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich (41) das neue Zuhause der prominenten Dschungel-Bewohner. Eigentlich wollten sie nur den Kandidaten für die nächste Prüfung verkünden, doch dann überraschten sie die Stars mit anderen Neuigkeiten: "Günther musste das Camp verlassen", erklärte die 51-Jährige. Allerdings gehe es ihm gut und seine ehemaligen Konkurrenten sollten sich keine Sorgen machen. "Die schlechte Nachricht: Er kommt nicht zurück", fügte sie noch hinzu.

Aber auch andere Stars sorgten in der ersten Folge bereits für Furore. Vor dem Camp-Einzug hatte sich Elena Miras (27) mit einem Ranger angelegt."Am liebsten hätte ich ihr eine geknallt", gab die 27-Jährige zu.

TVNOW / Stefan Menne Günther Krause im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras im Dschungeltelefon, Tag 1 des Dschungelcamps

