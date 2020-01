Lange wurde spekuliert – jetzt ist es Gewissheit! YouTube-Star Jeffree Star (34) und sein Freund Nathan Schwandt (29) schauen auf ganze fünf Jahre Beziehung zurück, und sicherlich wirft man so eine Zeit nicht einfach so weg. Die eingefleischten Fans haben allerdings in den letzten Wochen bereits vermutet, dass es bei den beiden Probleme gibt. Denn der Beauty-Experte hat nicht nur seine Tour aus unbekannten Gründen abgesagt, sondern auch höchst seltsame Posts mit Andeutungen bei Social Media hinterlassen. Nun bestätigte der 34-Jährige die Gerüchte tatsächlich selbst im Netz!

Am Samstag fasste sich der Make-up-Künstler ein Herz und veröffentlichte ein emotionales Video auf seinem Youtube-Kanal. "Hey Leute, ich weiß noch nicht einmal mehr, wie ich hier anfangen soll", versuchte er zunächst seine Worte zu finden. Niemals habe er gedacht, dass es dazu kommt, dass er seinen Fans von seinem Liebes-Aus erzählen muss. "Nathan und ich sind seit einigen Wochen nicht mehr zusammen", erzählte Jeffree dann und blickte zu Boden. Dieses Video hätte er bereits zehn Mal versucht zu filmen und jedes Mal hätte er bitterlich angefangen zu weinen.

Die Netz-Bekanntheit sei zutiefst betrübt, da der 29-jährige Amerikaner sein Seelenverwandter war. "Wir haben in den letzten Jahren so viel zusammen durchgemacht und sind miteinander gewachsen", weinte er weiter. Die Beauty-Ikone könne sich ein Leben ohne Nathan momentan noch gar nicht vorstellen. Einen spezifischen Trennungsgrund hatte er in seinem Netz-Beitrag allerdings trotzdem nicht genannt.

ActionPress Jeffree Star, März 2017

ActionPress Jeffree Star und Nathan Schwandt, Juli 2016

ActionPress Jeffree Star, März 2015

