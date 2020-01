Will Patrick Fabian (32) sich mit diesem Posting etwa für die nächste Dschungelcamp-Staffel bewerben? Der Blondschopf gehört zu den absoluten Lieblingsdarstellern bei Berlin - Tag & Nacht. Klar, dass der Vater einer kleinen Tochter sich deshalb auf Social Media über zahlreiche Fans und Klicks freuen darf. Mit regelmäßigen Posts gibt das SixxPaxx-Mitglied spannende Einblicke in seinen Alltag. Dabei lässt er auch gerne seinen knackigen Body mal für sich sprechen. Nun veröffentlichte Patrick ein neues sexy Bild von sich, das einigen Followern den Atem rauben dürfte!

Die Unterhaltungs-Show startete am vergangenen Freitag und verzeichnete dabei sensationelle Zuschauerzahlen. Patrick und seine Freundin Lea Hontiponti schalteten ebenfalls ein – das verriet der Laien-Darsteller auf Instagram und teilte passend dazu ein Foto von sich in einer traumhaften Dschungel-Kulisse. Nur in Badeshorts bekleidet ist der 32-Jährige zu sehen, wie er sich von einem Wasserfall auf den Philippinen den Körper befeuchten lässt. Dabei präsentiert er in stolzer Pose sein stählernes Sixpack. "Jetzt macht euch aber nicht wieder über meine Badehose lustig", richtete er sich am Ende des Beitrags scherzhaft an seine Fans.

Kritik für Patricks Bade-Schlüppi gab es tatsächlich keine. Stattdessen freuten sich viele Follower über die idyllische Aufnahme. "Ein supercooles Bild" oder "Wow, da muss man sich einfach wohlfühlen", schrieben beispielsweise zwei User beeindruckt. Wie gefällt euch das Foto? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Actionpress/ United Archives GmbH Patrick Fabian beim 12. Kuss Cup in Berlin

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin, Oktober 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Dezember 2019

