Was kam früher bei den Schwergewichten auf die Teller? Seit Kurzem ist es wieder so weit: Bei The Biggest Loser sagen ausgewählte Abnehmwillige ihren überschüssigen Kilos den Kampf an. Die Zeit im Camp ist dabei natürlich kein Spaziergang, denn harte Sporteinheiten stehen auf der Tagesordnung und auch die Ernährung wird radikal umgestellt. Das scheint bei den Kandidaten auch dringend nötig zu sein: In der aktuellen Folge verraten sie, mit welchen ungesunden Gerichten sie in der Vergangenheit schon in den Tag gestartet sind!

Vor Beginn der Sendung wurden die Teilnehmer gebeten, zu dokumentieren, was sie am Tag so zu sich nehmen. Und das Ergebnis ist erschreckend! Besonders bei der ersten Mahlzeit am Tag wurde bei vielen schon so richtig zugeschlagen: "Vor der Arbeit bin ich oftmals schon zu Mecces rein", gesteht Jessica in der Runde. Dort nahm sie dann bereits Burger und Nuggets sowie Cola und Orangensaft zu sich. Insgesamt kam sie sogar auf eine Tagesbilanz von über 7.000 Kalorien – und das bei einem Grundumsatz von 1.600 bis 1.800! Das Falsche landete auch bei Claudia auf dem Teller, da sie ein absoluter Fleischwurst-Junkie ist! Drei Brote mit Butter und Fleischwurst landeten morgens schon auf ihrem Teller, dazu Kaffee mit Zucker. Ihr Alltag ging dann auch ungesund weiter. So brachte es die Hausfrau täglich auf 4.200 Kalorien.

Besonders deftig liebte es auch Anthony! Der Unternehmensberater pfiff sich teilweise zum Frühstück neun Mini-Frikadellen mit Mayo sowie 100 Gramm Schinkenwiener rein. Über 24 Stunden verteilt kommt der 32-Jährige sogar auf 5.300 Kilokalorien. Ausreichend wären für ihn dabei aber nur 2.500.

