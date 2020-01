Bastian Yotta (43) enttarnt einen ziemlich plumpen Fake! Am Freitagabend konnten die Fans verfolgen, wie die neuen zwölf VIP-Kandidaten die Reise ins Dschungel-Camp auf sich genommen hatten. Und: Wie sie ihre erste Ekel-Prüfung überstehen mussten. Doch der Weg ans RTL-Lagerfeuer und auf die Urwald-Pritschen scheint nicht wirklich hart gewesen zu sein. Das hat seinen Grund, wie Ex-Bewohner Bastian jetzt nämlich auspackt: Die Teilnehmer werden bequem per Lieferwagen in ihr Busch-Domizil gefahren.

Und das lief nach Yottas Erzählung bei seinem eigenen Camp-Besuch so: Nach einem Helikopter-Flug über dem australischen Regenwald konnten die Zuschauer verfolgen, wie Yotta sich mit seinen Camp-Kollegen auf eine beschwerliche Reise in Richtung Lager zu machen schien. "Dann beginnt der Fake. Wir marschieren nämlich nicht ins Dschungelcamp, sondern wir werden mit dem Auto hingefahren", plaudert er in einem YouTube-Video aus dem Nähkästchen. In einem abgedunkelten Lieferwagen und mit Kapuzen über dem Kopf würden die Bewohner in den Busch kutschiert.

"Nach 20 Minuten lassen sie dich raus und dann gehst du die letzten 200 Meter ins Camp", ergänzt er. Durch die Kopfbedeckung und das enge Aufeinandersitzen im Wagen, seien sie dann mega verschwitzt, was den Anschein eines anstrengenden Dauermarsches erwecken würde. Doch den stundenlangen Fußweg, der dem Publikum im TV suggeriert würde - den gibt es laut Bastian überhaupt nicht.

Instagram / yotta_university Ex-Dschungelcamp-Bewohner Bastian Yotta

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Social-Media-Star

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp 2019

