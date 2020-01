Für Prince Damien (29) hat ein neues Abenteuer begonnen! Der ehemalige DSDS-Sieger ist in diesem Jahr einer der Teilnehmer von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! und kämpft um den Thron im australischen Dschungel. Schon vor seinem Antritt hat sich der 29-Jährige darüber Gedanken gemacht, wie er sich für die Zeit im Urwald vorbereiten kann. Dabei hat Ex-Camperin Olivia Jones (50) ihm einen besonderen Rat mit auf dem Weg gegeben!

Im Interview mit Promiflash erzählte der Musicaldarsteller, dass er sich die letzten Wochen vor dem Camp noch in Form bringen wolllte: Sport treiben und noch ein paar überschüssige Pfunde verlieren. "Dann habe ich Olivia Jones getroffen und sie hat gesagt: 'Du, das ist genau das Falsche, was du machen kannst!'", plauderte Damien über das Gespräch mit der Travestikünstlerin. Jones, die 2013 selbst im TV-Dschungel war empfahl ihm, er solle lieber seinen Winterspeck behalten. Und: Sich sogar noch ein bisschen was "anfressen", bevor er mit zu wenig Kilos aus dem Urwald kommt.

Apropos Essen: Bei der siebten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" meisterte Olivia Jones souverän eine der gefürchtetsten Ess-Prüfungen mit Bravour: Sie verdrückte im Gegensatz zu Teilnehmerin Georgina Fleur (29) Buschschweinvagina und Schafshirn. Ob Damien da in der aktuellen Staffel auch mithalten kann? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Prince Damien beim DSDS-Finale

Anzeige

WENN Prince Damien, Musicaldarsteller

Anzeige

ActionPress Olivia Jones bei der 20 Golden Years of Movie meets Media Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de