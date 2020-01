Gnadenlose Worte von Bastian Yotta (43)! Seit dem vergangenen Freitag flimmert endlich wieder das Abenteuer-Format Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! über die TV-Bildschirme. Vor rund einem Jahr steckte auch der selbst ernannte Life-Coach mit im australischen Buschcamp. Nun allerdings lässt der Muckimann seine Zeit im Dschungel Revue passieren – und plaudert sehr unverblümt und ungeschminkt aus, was er von den Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) hält!

"Der Hartwich ist ein echt netter Kerl. Der kommt auch 'Off-Camp' auf dich zu und sagt mal 'Servus! Grüß dich, Yotta! Weiter so' – das ist ein umgänglicher Kerl, den mag ich", betont Bastian in seinem neusten YouTube-Video. An Hartwichs Kollegin hingegen lässt Wahl-Amerikaner Yotta kein gutes Haar. "Die Zietlow – die hat wirklich ein Problem. Die ist wirklich so eine... Frustrierte,[...] ausgetrocknet, würde ich mal sagen", wettert der Muskelbepackte Testosteron-Held und Fitness-Liebhaber los. Anschließend setzte er noch einen drauf und veranschaulichte seine Aussage mit dem Foto einer Trockenpflaume.

Doch woher kommt seine tiefe Abneigung gegen die TV-Ikone Sonja Zietlow? "Die hatte auch Off-Camera ein Problem mit mir: Die konnte mit nicht in die Augen schauen. Die hat alle begrüßt, außer mir. Da denk ich mir, sollte man nach all diesen Jahren Profi genug sein". Der Yotta sieht dafür allerdings eine klare Lösung: "Ich würde sie gerne coachen. Ich glaube, sie braucht meine Hilfe."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich beim Dschungelcamp 2020

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Sonja Zietlow im Dschungelcamp

Anzeige

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de