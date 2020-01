Warum hat Jasmin Tawil (37) eigentlich den Nachnamen ihres Ex-Manns behalten? Seit fast sechs Jahren sind die Schauspielerin und Adel Tawil (41) getrennt. Trotz der Scheidung von ihrem Verflossenen ist die ehemalige GZSZ-Darstellerin nicht zu ihrem Mädchennamen Weber zurückehrt. Doch aus welchem Grund hat die Blondine ihn nicht wieder angenommen? Das hat Jasmin nun in einer Fragerunde im Netz verraten!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Mutter des kleinen Ocean ihren Fans einige neugierige Fragen. Ein Follower wollte wissen, warum sie nach wie vor Tawil heiße. "Der Name ist königlich in der arabischen Welt. In Abu Dhabi war ich eine Prinzessin, als ich da gewohnt habe! Der Name ist heilig!", antwortete Jasmin. Auch ihr Vorname habe ihr während ihrer Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten viel Freude bereitet: "Viele kannten auch noch das Lied 'Yasmine' von Ich + Ich gemeinsam mit Mohamed Mounir (Anm. d. Red.: ägyptischer Sänger)!", erklärte die Sängerin.

Trotz der Trennung verliert Jasmin bis heute kein schlechtes Wort über Adel. In einem Interview versicherte die Wahl-Hawaiianerin sogar, sie werde ihren Ex immer lieben: "Wir sind wirklich seelenverwandt!"

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil in Abu Dhabi

Getty Images Jasmin und Adel Tawil in Berlin, 2008

