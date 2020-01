Monatelang galt die ehemalige GZSZ-Darstellerin Jasmin Tawil (37) als spurlos verschwunden. Ohne ein Lebenszeichen von sich, lebte sie obdachlos auf den Straßen Hawaiis. Bis sie sich plötzlich mit einer süßen Baby-Überraschung im Netz zurückmeldete und verkündete, dass sie Mama des kleinen Ocean Malik geworden ist. Nun postet die Schauspielerin ein neues Throwback-Video, das sie in einer Mosche in Abu Dhabi zeigt. Nach eigenen Aussagen lebte die Blondine ein halbes Jahr lang in den arabischen Emiraten!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Musikerin einen Selfie-Clip mit ihren Fans, das sie in der Mosche der Millionenstadt gefilmt hat. Dort läuft Jasmin barfuß und in lange Gewänder gehüllt über den großen Platz des muslimischen Tempels und zeigt die beeindruckende Architektur. Sie kommentiert den Moment mit: "Wow, schaut, wie wunderschön es hier ist!" Zu dem Video schreibt die 37-Jährige außerdem: "Ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das erste Mal in der Mosche von Abu Dhabi. Hier habe ich sechs Monate lang gelebt. Es war großartig und ich vermisse es! Allah ist groß. Friede sei mit dir."

Ob das Video zu der Zeit entstand, als Jasmin untergetaucht war, ist allerdings unklar. Was wohl nur wenige wissen: Nachdem sich das einstige TV-Gesicht 2017 öffentlich zu ihrer Alkohol-Sucht bekannte, ist sie heute gläubige Muslima und trinkt keinen Alkohol mehr.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil in Abu Dhabi

Anzeige

Facebook / Jasmin Madeleine El-Tawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige

Facebook / Jasmin Madeleine El-Tawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de