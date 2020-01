Daniela Büchner (41) bleibt zurzeit im Dschungelcamp kein Leid erspart – oder besser gesagt: keine Prüfung! Seit dem 10. Januar kämpft die Witwe von Jens Büchner (✝49) mit zehn weiteren Promis um die Busch-Krone. Die Zuschauer scheinen dabei großen Gefallen daran zu finden, die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Abend für Abend in eine neue Dschungel-Prüfung zu schicken. Danni kämpft sich dabei tapfer durch Maden, Fischabfälle und anderes Getier – und trotzdem scheinen die Zuschauer sie weiterhin auf dem Kieker zu haben!

Seitdem die Zuschauer abstimmen können, welcher Promi in die tägliche Ekel-Challenge muss, wird Danni nicht geschont. Auch heute Abend muss sie zur Prüfung antreten – dieses Mal erneut allein. Besonders unterhaltsam könnten die Zuschauer die Reaktionen der 41-Jährigen finden: In den Mutproben scheut sich Danni nicht davor, ihren Gefühlen in Form von Geschrei und Tränen stets unüberhörbar freien Lauf zu lassen. Aber ob das auch der Grund ist, warum es sie jedes Mal wieder beim Voting erwischt?

Wahrscheinlicher ist, dass Dannis ständig wechselnde Stimmungslage das Publikum vor den Fernsehschirmen dazu anstiftet, sie immer wieder auszuwählen. In nur vier Tagen schaffte es der Reality-Star, sich schon über so viele Dinge im Camp zu beschweren, dass die Mehrheit der Fans nach und nach die Sympathie für sie verloren haben könnte. Das machte sich sogar zuletzt im Favoriten-Ranking bemerkbar. Der Wunsch nach mehr Sendezeit trug ebenfalls nicht gerade zum Aufbau von Dannis Fanbase bei. Was glaubt ihr: Warum hat die 41-Jährige zurzeit so einen Prüfungs-Lauf?

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Sven Ottke und Danni Büchner im Dschungelcamp 2020

TV NOW Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungeltelefon, Dschungelcamp 2020

