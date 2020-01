Zur aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" präsentiert sich Moderatorin Sonja Zietlow (51) wieder wie gewohnt in ihren bunten Outfits vor der tropischen Urwaldkulisse. Dass das Dschungelcamp überhaupt stattfindet, wurde bereits stark diskutiert: Seit Anfang Dezember wüten in Australien verheerende Waldbrände. Während sich die Lage rund um das "Dschungelcamp"-Gelände beruhigt hat, sind noch nicht alle Feuer gelöscht. Nun möchte der TV-Star helfen: Sonjas Show-Outfits gehen unter den Hammer!

In einer Pressemitteilung von United Charity heißt es, dass Sonja Zietlow auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck spendet. Seit 2012 werden ihre, im Dschungel getragenen, Outfits und Accessoires im Netz versteigert und kommen Hilfsorganisationen zugute. Dieses Jahr gehen die Erlöse der Spendenaktion an ein Koala-Krankenhaus, in dem durch das Feuer verletzte Tiere behandelt werden. Vor allem für Fans ist das eine gute Sache, denn sie können die Looks ihrer Lieblingsmoderatorin kaufen und gleichzeitig etwas Gutes tun.

2008 hat Sonja sogar ihre eigene Non-Profit-Organisation gegründet. Dort unterstützt sie in Not geratene Hunde. 2018 wurde sie für ihr Engagement mit der Bayrischen Staatsmedaille für Soziales Engagement ausgezeichnet.

