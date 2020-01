Die beiden sind unzertrennlich! Pietro Lombardi (27) ist aus vollstem Herzen Papa – von seinem kleinen Sohnemann Alessio (4) ist der Sänger hin und weg. Und die beiden haben schon viel zusammen durchgemacht: Vor vier Jahren kam sein Nachwuchs nämlich mit einem Herzfehler auf die Welt, woraufhin er nach der Geburt sofort notoperiert werden musste. Dieses Erlebnis schweißte das Papa-Sohn-Gespann noch enger zusammen – wie verbunden die zwei miteinander sind, zeigt nun erneut ein aktuelles Bild!

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der DSDS-Juror am Mittwoch einen süßen Schnappschuss der beiden. Alessio klammert sich darauf fest an seinen Papa, der ihn ebenfalls innig drückt. "Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber wenn ich mein Kind anschaue, dann weiß ich, dass ich etwas in meinem Leben richtig gemacht habe", schrieb der 27-Jährige im Netz. Ein weiteres, süßes Highlight des Bildes: Pietro und Alessio tragen beide das gleiche Cap – der einzige Unterschied dabei? Dem kleinen Racker ist das Accessoire viel zu groß!

Seine Fans lieben den privaten Einblick ins Leben des Musikers. "Wie kann man nur so süß sein? Du bist echt der beste Papa, den er sich wünschen könnte", kommentierte ein Fan ganz begeistert. Eine andere Userin versicherte dem "Phänomenal"-Sänger, dass er das Herz am richtigen Fleck hätte.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Januar 2020

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Januar 2020

