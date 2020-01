Duane Chapman (66) sorgt sich um einen ehemaligen Mitarbeiter. Der TV-Kopfgeldjäger musste in den vergangenen Monaten den Tod seiner Frau Beth (✝51) verkraften. Jetzt muss er sich mit Problemen in seinem Umfeld herumschlagen: Justin Bishag war ein ehemaliges Mitglied seiner Show "Dog the Bounty Hunter" – und wurde nun von der Polizei verhaftet. Der Grund: Duanes Tochter Lyssa hatte die Polizei alarmiert!

Justin wurde laut TMZ am vergangenen Sonntag in Edgewater im US-Bundesstaat Colorado in Handschellen gelegt, weil er gegen einen richterlichen Beschluss verstoßen haben soll, laut dem er Alkohol- und Drogenverbot hat. Lyssa hatte die Behörden auf ihn aufmerksam gemacht. Laut den Beamten soll er nach Alkohol gerochen haben und es sollen im Haus Hinweise auf den Konsum von Marihuana gefunden worden sein. Ein Insider erklärte, dass sich Duane um sein Wohlergehen sorgen würde und versuchen würde, ihm zu helfen.

Ob Duanes Sorge um Justin auch etwas mit dessen Mutter Moon zu tun haben könnte? Seit einigen Tagen gibt es Gerüchte, dass seine langjährige Assistentin mit dem 66-Jährigen Witwer anbandeln würde. Eine aktuelle Romanze dementierte Duane allerdings.

Instagram / mslyssac Lyssa Chapman Dezember 2019

Backgrid Duane Chapman September 2019

Instagram / duanedogchapman Moon Angell und Duane Chapman

