Anastasiya Avilova (31) war bisher im Dschungelcamp eher ein stilles Mäuschen und keine wilde Raubkatze! Derzeit befindet sich das Erotik-Model unter anderem mit Danni Büchner (41), Sven Ottke und Elena Miras (27) im australischen Urwald. Während ihre Mitbewohner in der Freiluft-WG teilweise richtig übereinander herziehen oder ihren Gefühlen freien Lauf lassen, bekommen die Zuschauer kaum etwas von der Temptation Island-Verführerin mit. Muss sie deshalb vielleicht sogar als erste Kandidatin das Camp verlassen?

Eigentlich war ihre Show-Teilnahme am Anfang äußerst vielversprechend: Sie hatte sich im Vorfeld Tipps vom ehemaligen Dschungelkönig Marc Terenzi (41) geholt, machte sich leicht bekleidet auf den Weg in den Urwald und hat sich auch gleich beim Einzug mit dem Dschungelprüfungs-Liebling Danni angelegt. Streitpunkt war in der vergangenen Woche ihre Behauptung, ihr Ex-Freund Ennesto Monté (44) habe angeblich noch während ihrer Beziehung ein Auge auf die Witwe von Jens Büchner (✝49) geworfen. Trotz einer Aussprache möchte die Wahl-Mallorquinerin Anastasiya weiterhin meiden. Seitdem ist von der 31-Jährigen im Fernsehen recht wenig zu sehen und zu hören.

Immerhin glänzte sie am Dienstag zusammen mit Raúl Richter (32) bei der Schatzsuche. Sie brachten die begehrte Truhe mit ins Camp und sorgten dafür, dass die elf Bewohner sich an einer darin befindlichen Zitrone erfreuen konnten. Ab dem kommenden Wochenende steht allerdings das Exit-Voting auf dem Programm: Wer die wenigsten Anrufe von den Zuschauern erhält, muss seinen Dienst im TV-Busch quittieren. Weil sich Anastasiya auch in Gesprächen noch stark zurückhält, könnte es dabei vielleicht sie treffen – oder? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Kammerer, Bernd / ActionPress Anastasiya Avilova am Frankfurter Flughafen

TVNOW Daniela Büchner und Anastasiya Avilova an Tag zwei im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Anastasia Avilova im Dschungelcamp 2020

