Im Leben von Mike Leon Grosch (43) hat sich in den vergangenen 14 Jahren einiges getan. 2005 nahm er an der dritten Staffel von DSDS teil. Doch im Finale mußte er sich sehr knapp dem Gewinner Tobias Regner (37) geschlagen geben. Nach der Castingshow blieb für ihn ein musikalischer Durchbruch leider aus. Stattdessen machte der Sänger mit der Trennung von seiner Frau Jasmin und gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen - er hatte zwei Herzinfarkte. Promiflash hakte nun bei Mike nach: Was hat sich seit damals in seinem Leben getan?

Gegenüber Promiflash verriet der 42-Jährige: Beruflich und privat läuft es momentan bestens. 2019 hatte er einen Auftritt bei Das Supertalent, der ihn wieder dazu inspirierte, eigene Musik zu machen – das Ergebnis: seine neue Single "Wunderschön". "Menschen haben mir E-Mails geschrieben und gesagt: ‘Mike, das ist eine Vergeudung. Mensch, mach doch noch mal was.’ Dann habe ich mit Freunden zusammen überlegt, diesen Song noch mal tanzbar zu machen", erklärte Mike. Ansonsten sei er sehr erfolgreich als Hochzeitssänger unterwegs.

Auch in Sachen Liebesleben gibt es ein erfreuliches Update: Er ist seit anderthalb Jahren wieder glücklich vergeben. Er und seine Freundin Daniela hätten sich "ganz klassisch" übers Internet kennengelernt. "Sie hat damals ein paar Beiträge von mir geliket und ich habe dann erst ziemlich spät gesehen, dass das eine sehr hübsche Frau ist, weil man das auf dem Mini-Profilbild nicht sehen konnte."

