Bastian Yotta (43) hat im Dschungelcamp keine neuen Freunde gefunden! Im vergangenen Jahr nahm der Life-Coach an der Urwald-Herausforderung teil, zu seinen damaligen TV-Mitbewohnern gehörten unter anderem Evelyn Burdecki (31), Chris Töpperwien (45) und Felix van Deventer (23) – letztlich verließ Bastian den australischen Busch als Fünftplatzierter. Im Vergleich mit der diesjährigen Staffel ging es damals aber noch recht friedlich in der Show zu. Einige Stars waren sich sogar sicher, auch nach den Dreharbeiten noch in Kontakt zu bleiben. Dazu zählte Basti allerdings nicht: Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass er mit den anderen Kandidaten nichts mehr zu tun habe!

"Ich habe keinen Kontakt mit niemandem. Das war ja auch so angekündigt. Ich habe gesagt, alle, die jetzt schreien: 'Wir sind jetzt eine neue Familie oder Freunde...' Nach zwei, drei Monaten verläuft sich das und genauso war es", stellte der 43-Jährige gegenüber Promiflash klar. Dass er im Rückblick nicht der größte Fan des Fernseh-Formats ist, machte der Wahl-Amerikaner diese Woche bereits in einem YouTube-Video deutlich: Er warf den Show-Verantwortlichen sogar vor, dass sie einzelne Personen durch den Schnitt der Sendung besonders gut präsentiert hätten.

In dem Clip vertrat Bastian zudem die Meinung, dass das Dschungelcamp in diesem Jahr gar nicht hätte stattfinden dürfen. Als Grund dafür führte er die Buschbrände an, die derzeit in Down Under wüten: "Anscheinend ist die Unterhaltung wichtiger als der Notstand", zog er ein vernichtendes Fazit. Nachdem dies auch viele Fans kritisiert hatten, reagierte der Sender RTL und spendete 100.000 Euro an die Betroffenen vor Ort.

