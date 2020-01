Auch weiterhin sorgt das Dschungelcamp wegen der schweren Buschbrände in Australien für Furore! Schon seit vielen Wochen wüten die verheerenden Feuer auf dem Kontinent und haben bereits mehrere Millionen Hektar Land verwüstet und über eine Milliarde Tiere getötet. Nur rund 800 Kilometer von diesem Inferno entfernt geht es vergnüglich zu: Hier wird aktuell das TV-Amüsier-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gedreht. Für die Entscheidung, trotz der Naturkatastrophe zu senden, erntete der Sender bereits eine Menge Kritik: So wie nun auch von Ex-Dschungelcamper Bastian Yotta (43).

"Jetzt ist es ja so weit gerade in Australien – trotz vehementer Kritik findet das Dschungelcamp statt[...], was meines Erachtens nicht hätte stattfinden sollen", stellte er in seinem neuen YouTube-Video klar. "Oder wenn er stattfindet, hätte RTL sagen sollen: 'Ok, wir machen eine Spende gegen das Feuer. Wir machen eine Menge Geld aus dem Land, in dem Land, und wir geben etwas zurück.'" Nun sei das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. "Anscheinend ist die Unterhaltung wichtiger als der Notstand."

Was Bastian offenbar nicht mitbekommen hat: Tatsächlich hat RTL eine Summe von 100.000 Euro an die Betroffenen der Buschbrände gespendet – das hatte Moderatorin Sonja Zietlow (51) den Zuschauern in der Auftaktsendung berichtet. Auch GZSZ-Star Raúl Richter (32), der in diesem Jahr Kandidat ist, kündigte an, einen Teil seiner Gage zu stiften.

