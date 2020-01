Jetzt ist offenbar raus, wer nach dem Dschungelcamp den dicksten Gehaltscheck kassiert! Seit einer Woche kämpfen Elena Miras (27), Sven Ottke, Daniela Büchner (41) und Co. um den Titel Dschungelkönig/in 2020. Dass die Promis jedes Jahr nur für ein hübsches Sümmchen die Reise nach Down Under antreten, ist kein Geheimnis. Doch die fallen natürlich nicht immer gleich hoch aus! Nun wurde enthüllt, was die diesjährige Camp-Belegschaft an Gage kassiert: Die Topverdienerin ist Sonja Kirchberger (55)!

Bild verriet nun, wie viel Euro nach dem absolvierten Abenteuer auf den Konten der Kandidaten landen. Spitzenreiterin ist tatsächlich Schauspielerin Sonja. Ihren großen Namen lässt sich RTL offenbar stolze 150.000 Euro kosten! Nur knapp hinter ihr landet Ex-GZSZ-Schnuckel Raúl Richter (32). Er darf sich offenbar über 110.000 Euro freuen. Auch Sven Ottke ist nicht für einen Hungerlohn nach Australien gereist. Er soll 100.000 Euro kassieren. Die gesamte Gage will er ja bekanntermaßen nach dem Ende seines Ausflugs ins Reality-TV spenden. Rekordverdächtig ist auch das Gehalt von Politiker Günther Krause (66): Für nur einen Tag im Busch darf er offenbar 80.000 Euro einstreichen. Da er aus gesundheitlichen Gründen gehen musste, wird ihm davon auch nichts mehr gestrichen.

Claudia Norberg (49) hatte vorab schon zugegeben, das Geld gut gebrauchen zu können – nun wissen wir auch, über wie viel sie sich freuen darf! Laut Bild-Informationen sind es 80.000 Euro. Obwohl sie bisher mit Abstand die meiste Sendezeit hatte, bekommt Danni Büchner aber nicht die meiste Kohle. 70.000 Euro soll ihr das Nachempfinden von Jens Büchners (✝49) Reise wert sein. Trotz Riesen-Temperament landet Elena weiter hinten im Gagen-Ranking. Sie soll 60.000 erhalten. DSDS-Gewinner Prince Damien (29) muss sich da mit noch weniger zufriedengeben: Er macht nach dem Busch rund 55.000 Euro. Rosenboy Marco Cerullo (31) darf sich über 40.000 Euro freuen. Anastasiya Avilova (31) und Markus Reinecke (50) sollen sich mit dem gleichen Gehalt zufriedengegeben haben: 30.000 Euro. Schlusslicht, wie zu erwarten, ist die unbekannteste Teilnehmerin von allen. Toni Trips bekommt 22.000 Euro fürs Dschungelcamp.

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger, Dschungelcamp Tag 6

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras im Dschungelcamp, Januar 2020

TVNOW / Stefan Menne Antonia Komljen im Dschungelcamp, Tag 1

